Число жертв землетрусу в Італії зросло до 291 (відео)
У результаті землетрусу в Італії, який стався 24 серпня, загинула 291 людина.
Про це повідомляє The Guardian.
Крім того, травми отримали більше сотні людей.
Під час землетрусу в Італії восьмирічна дівчинка загинула, рятуючи сестру
Кількість жертв збільшилася після того, як під завалами в місті Аматріче виявили декілька тіл.
За словами глави агентства цивільного захисту Італії, шанси знайти живих малі, але пошуки тривають.
Італія знову страждає від підземних поштовхів
Нагадаємо, вранці 24 серпня підземний поштовх магнітудою 6,1 був зареєстрований у районі міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія.
Через годину після першого поштовху стався повторний землетрус магнітудою 5,5 балів.
У результаті землетрусу було завдано серйозної шкоди місту Аматріче.
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