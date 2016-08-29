Число жертв землетрусу в Італії зросло до 291 (відео)

09:27, 29 серпня 2016
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У результаті землетрусу в Італії, який стався 24 серпня, загинула 291 людина.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє The Guardian.

Крім того, травми отримали більше сотні людей.

Під час землетрусу в Італії восьмирічна дівчинка загинула, рятуючи сестру

Кількість жертв збільшилася після того, як під завалами в місті Аматріче виявили декілька тіл.

За словами глави агентства цивільного захисту Італії, шанси знайти живих малі, але пошуки тривають.

Нагадаємо, вранці 24 серпня підземний поштовх магнітудою 6,1 був зареєстрований у районі міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія.

Через годину після першого поштовху стався повторний землетрус магнітудою 5,5 балів.

У результаті землетрусу було завдано серйозної шкоди місту Аматріче.

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