Погода на тиждень: останні дні літа порадують українців теплою погодою, опади очікуються лише у вівторок

Цього тижня в Україні буде практично без опадів, температура підніметься до +34°.

Цього тижня в Україні очікується тепла погода / mosaicon.hu

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів, температура вдень підніметься до +34°.

У вівторок, 30 серпня, в Україні очікується малохмарна погода, на півночі і в центрі пройдуть дощі. Температура вдень +23°...+34°.

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У середу, 31 серпня, у більшості українських областей невелика хмарність. Температура вночі +9°...+16°, вдень до +31°.

У четвер практично по всій Україні сонячно, вночі +10°...+13°, вдень до +27°.

У п'ятницю в Україні без опадів. Прогнозована температура повітря по країні вдень +22°...+28°.

У суботу, практично по всій країні малохмарно. Температура вночі +10°...+16°, вдень до +28°.

У неділю в країні опадів не очікується, температура вночі +10°...+16°, вдень до +29°.

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