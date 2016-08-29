Погода на тиждень: останні дні літа порадують українців теплою погодою, опади очікуються лише у вівторок
Цього тижня в Україні буде практично без опадів, температура підніметься до +34°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів, температура вдень підніметься до +34°.
У вівторок, 30 серпня, в Україні очікується малохмарна погода, на півночі і в центрі пройдуть дощі. Температура вдень +23°...+34°.
В Україну повертається спека: сьогодні на півдні до +34°, без опадів (карта)
У середу, 31 серпня, у більшості українських областей невелика хмарність. Температура вночі +9°...+16°, вдень до +31°.
У четвер практично по всій Україні сонячно, вночі +10°...+13°, вдень до +27°.
У п'ятницю в Україні без опадів. Прогнозована температура повітря по країні вдень +22°...+28°.
У суботу, практично по всій країні малохмарно. Температура вночі +10°...+16°, вдень до +28°.
У неділю в країні опадів не очікується, температура вночі +10°...+16°, вдень до +29°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +17°
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Дніпро+32°... +22°
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Донецьк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запоріжжя+32°... +24°
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Івано-Франківськ+22°... +15°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+24°... +19°
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Луганськ+35°... +24°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+26°... +19°
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Одеса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+30°... +18°
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Суми+28°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницький+23°... +15°
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Черкаси+26°... +19°
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Чернігів+26°... +18°
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Чернівці+24°... +16°