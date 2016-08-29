Погода на тиждень: останні дні літа порадують українців теплою погодою, опади очікуються лише у вівторок

10:34, 29 серпня 2016
960
0

Цього тижня в Україні буде практично без опадів, температура підніметься до +34°.

mosaicon.hu
Цього тижня в Україні очікується тепла погода / mosaicon.hu

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів, температура вдень підніметься до +34°.

У вівторок, 30 серпня, в Україні очікується малохмарна погода, на півночі і в центрі пройдуть дощі. Температура вдень +23°...+34°.

В Україну повертається спека: сьогодні на півдні до +34°, без опадів (карта)

У середу, 31 серпня, у більшості українських областей невелика хмарність. Температура вночі +9°...+16°, вдень до +31°.

У четвер практично по всій Україні сонячно, вночі +10°...+13°, вдень до +27°.

У п'ятницю в Україні без опадів. Прогнозована температура повітря по країні вдень +22°...+28°.

У суботу, практично по всій країні малохмарно. Температура вночі +10°...+16°, вдень до +28°.

У неділю в країні опадів не очікується, температура вночі +10°...+16°, вдень до +29°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптик дав прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33° Синоптик дав прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33°
У Києві завтра без опадів, температура до +26° У Києві завтра без опадів, температура до +26°
Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході до +36° (відеопрогноз) Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході до +36° (відеопрогноз)
На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра (фото) На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра (фото)
В Україні оголошено штормове попередження В Україні оголошено штормове попередження
На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет
Частину Канади засипало снігом (фото, відео) Частину Канади засипало снігом (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
757 мм
6.4 м/с
80 %
Стрічка новин