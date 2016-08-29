У російській Пермі пройшов потужний буревій (фото)

У неділю, 28 серпня, у Пермі (РФ) пройшла сильна злива з градом.

У Пермі пройшов буревій / Ирина Хлызова, progorod59.ru

Про це повідомляє місцевий портал "Рго Місто".

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Найсильніші пориви вітру зносили на своєму шляху все, що тільки могли. Зокрема, на Камський міст впав дах з будівлі, зачепивши пасажирський автобус. Ніхто не постраждав, але утворилася гігантська пробка.

Також через сильний вітер повалилися дерева. Багато вулиць затопило: дощові каналізації не справлялися з потужним потоком води.

У Пермі пройшла сильна злива з градом / vk.com Подслушано Пермь

На Перм обрушився ураган / vk.com Подслушано Пермь

Нагадаємо, 22 серпня у Луцьку пройшла сильна злива. Багатьма вулицями міста був ускладнений проїзд автотранспорту, утворилися великі пробки.