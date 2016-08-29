У російській Пермі пройшов потужний буревій (фото)

11:33, 29 серпня 2016
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У неділю, 28 серпня, у Пермі (РФ) пройшла сильна злива з градом.

Ирина Хлызова, progorod59.ru
У Пермі пройшов буревій / Ирина Хлызова, progorod59.ru

Про це повідомляє місцевий портал "Рго Місто".

Метеорологи назвали сильні зливи новою кліматичною нормою

Найсильніші пориви вітру зносили на своєму шляху все, що тільки могли. Зокрема, на Камський міст впав дах з будівлі, зачепивши пасажирський автобус. Ніхто не постраждав, але утворилася гігантська пробка.

Також через сильний вітер повалилися дерева. Багато вулиць затопило: дощові каналізації не справлялися з потужним потоком води.

vk.com Подслушано Пермь
У Пермі пройшла сильна злива з градом / vk.com Подслушано Пермь
vk.com Подслушано Пермь
На Перм обрушився ураган / vk.com Подслушано Пермь

Нагадаємо, 22 серпня у Луцьку пройшла сильна злива. Багатьма вулицями міста був ускладнений проїзд автотранспорту, утворилися великі пробки.

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