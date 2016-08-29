В Атлантичному океані стався землетрус магнітудою 7,1 бала

12:27, 29 серпня 2016
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У понеділок, 29 серпня, в Атлантичному океані стався землетрус магнітудою 7,1 бала.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Непалі стався землетрус магнітудою 4 бали

Землетрус стався на північ від острова Вознесіння, вогнище залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих або руйнування не надходило.

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 серпня підземний поштовх магнітудою 6,1 був зареєстрований у районі міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія (Італія).

Через годину після першого поштовху стався повторний землетрус магнітудою 5,5 балів.

У результаті землетрусу було завдано серйозної шкоди місту Аматріче.

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