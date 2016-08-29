Водіїв на українських дорогах очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі

Сьогодні і завтра на дорогах України температура підніметься до +33°, у вівторок e деяких регіонах пройдуть дощі.

На українських трасах до +33° / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +31°... +33°. Завтра на цьому маршруті температура до +33°, місцями пройдуть дощі.

На трасі Київ - Ужгород понеділок сонячно, температура в дорозі +28° ... +33°. У вівторок місцями пройдуть дощі, температура до +30°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +32°, опадів не очікується. Завтра на даному маршруті в Київській області пройде дощ, температура до +33°.

У напрямку Харкова сьогодні ясно. Температура в дорозі до +32°. 30 серпня на цьому маршруті практично без опадів, температура +30°... +33°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +30° ... +33°. За даним напрямом у вівторок пройдуть дощі, температура до +30°.

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