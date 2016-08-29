Водіїв на українських дорогах очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі
Сьогодні і завтра на дорогах України температура підніметься до +33°, у вівторок e деяких регіонах пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +31°... +33°. Завтра на цьому маршруті температура до +33°, місцями пройдуть дощі.
На трасі Київ - Ужгород понеділок сонячно, температура в дорозі +28° ... +33°. У вівторок місцями пройдуть дощі, температура до +30°.
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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +32°, опадів не очікується. Завтра на даному маршруті в Київській області пройде дощ, температура до +33°.
У напрямку Харкова сьогодні ясно. Температура в дорозі до +32°. 30 серпня на цьому маршруті практично без опадів, температура +30°... +33°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +30° ... +33°. За даним напрямом у вівторок пройдуть дощі, температура до +30°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +17°
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Дніпро+32°... +22°
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Донецьк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запоріжжя+32°... +24°
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Івано-Франківськ+22°... +15°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+24°... +19°
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Луганськ+35°... +24°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+26°... +19°
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Одеса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+30°... +18°
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Суми+28°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницький+23°... +15°
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Черкаси+26°... +19°
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Чернігів+26°... +18°
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Чернівці+24°... +16°