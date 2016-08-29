Індія постраждала від нової повені, загинули 156 осіб

У результаті повені, яка сталася в Індії 28 серпня, загинули 156 осіб.

Reuters

Про це повідомляє news18.com.

У деяких регіонах за вихідні випало до 140 мм опадів. Від повені постраждали люди в багатьох населених пунктах.

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Наголошується, що зараз в штаті Уттар-Прадеш рівень води знизився, оскільки тут не було нових опадів, але ситуація все ще залишається нестабільною.

У той же час у багатьох містах спостерігалася сильна спека. Зокрема, у Нью-Делі стовпчик термометра піднявся до 37 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що не менше 300 людей загинули в результаті повеней, які тривають з червня в центрі та на сході Індії.