У штаті Міннесота пронісся торнадо (фото)
У неділю, 28 серпня, в американському штаті Міннесота пронісся торнадо.
Про це повідомляє Heavy.
Попередження про стихію винесли в декількох містах штату: Флемінг, Гері і Фейт.
#Tornado 6 miles E of Nilesville, MN. Looking NE from Hwy 1 and 310th Ave SW. @NWSGrandForks #MNwx pic.twitter.com/DFUqUPVnwH— Derek Thompson (@DerekjT1003) August 29, 2016
Looking NE from 440th St and 250th Ave SW. 8:23 PM CDT. #MNwx @NWSGrandForks pic.twitter.com/NZlaqNLdHH— Derek Thompson (@DerekjT1003) August 29, 2016
Пізніше торнадо підтвердили в населених пунктах Флемінг і Гері. Повідомляється, що швидкість вітру досягала 181 км/ч. Все це супроводжувалося сильним дощем з градом.
Інформації про постраждалих наразі не надходило.
Нагадаємо, у місті Віндзор (Онтаріо, Канада) в ніч на 24 серпня пронісся торнадо.
Швидкість вітру досягала 177 км/ч. Місцеві ЗМІ повідомляють, що це був найсильніший торнадо в Онтаріо з 2011 року.
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