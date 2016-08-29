У штаті Міннесота пронісся торнадо (фото)

У неділю, 28 серпня, в американському штаті Міннесота пронісся торнадо.

У Міннесоті пронісся торнадо / twitter.com @awhitmye, Daniel Netland

Про це повідомляє Heavy.

Попередження про стихію винесли в декількох містах штату: Флемінг, Гері і Фейт.

#Tornado 6 miles E of Nilesville, MN. Looking NE from Hwy 1 and 310th Ave SW. @NWSGrandForks #MNwx pic.twitter.com/DFUqUPVnwH — Derek Thompson (@DerekjT1003) August 29, 2016

Looking NE from 440th St and 250th Ave SW. 8:23 PM CDT. #MNwx @NWSGrandForks pic.twitter.com/NZlaqNLdHH — Derek Thompson (@DerekjT1003) August 29, 2016

Пізніше торнадо підтвердили в населених пунктах Флемінг і Гері. Повідомляється, що швидкість вітру досягала 181 км/ч. Все це супроводжувалося сильним дощем з градом.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо, у місті Віндзор (Онтаріо, Канада) в ніч на 24 серпня пронісся торнадо.

Швидкість вітру досягала 177 км/ч. Місцеві ЗМІ повідомляють, що це був найсильніший торнадо в Онтаріо з 2011 року.