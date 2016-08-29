У штаті Міннесота пронісся торнадо (фото)

16:03, 29 серпня 2016
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У неділю, 28 серпня, в американському штаті Міннесота пронісся торнадо.

twitter.com @awhitmye, Daniel Netland
У Міннесоті пронісся торнадо / twitter.com @awhitmye, Daniel Netland

Про це повідомляє Heavy.

Попередження про стихію винесли в декількох містах штату: Флемінг, Гері і Фейт.

Пізніше торнадо підтвердили в населених пунктах Флемінг і Гері. Повідомляється, що швидкість вітру досягала 181 км/ч. Все це супроводжувалося сильним дощем з градом.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо, у місті Віндзор (Онтаріо, Канада) в ніч на 24 серпня пронісся торнадо.

Швидкість вітру досягала 177 км/ч. Місцеві ЗМІ повідомляють, що це був найсильніший торнадо в Онтаріо з 2011 року.

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