Завтра на заході та в центрі України пройдуть дощі, у Дніпропетровській області до +34° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 30 серпня в Україні стовпчик термометра підніметься до +34°, місцями пройдуть дощі.
У Києві завтра невелика хмарність, вночі +14°, вдень +30°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.
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У Львові 30 серпня без опадів, вночі +10 градусів, удень +23°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку завтра малохмарно. Температура повітря вночі +12°, вдень +24°. Вітер західний та північно-західний, до 5.3 м/с.
У Вінниці у вівторок очікується гроза. Температура вночі +12°, вдень +29°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +19°, вдень +31°, вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі +17°, вдень +30°. Вітер південно-східний, легкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +18°, вдень +34°. Вітер західний, до 3,5 м/с.
У Сімферополі гроза. Температура вночі +17°, вдень +27°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +22°, вдень +32°. Вітер східний та північно-східний, до 6.8 м/с.
У Краматорську у вівторок малохмарно, температура вночі +18°, вдень +32°, вітер східний, легкий.
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У Сєвєродонецьку завтра очікується малохмарна погода. Температура вночі +18°, вдень +32°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +18°
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Дніпро+33°... +21°
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Донецьк+34°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+33°... +23°
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Івано-Франківськ+24°... +16°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+32°... +19°
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Луганськ+36°... +21°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+34°... +21°
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Одеса+33°... +20°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+25°... +17°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+29°... +17°
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Тернопіль+23°... +17°
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Харків+30°... +20°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+26°... +17°
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Черкаси+28°... +18°
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Чернігів+28°... +18°
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Чернівці+24°... +17°