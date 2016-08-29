Завтра на заході та в центрі України пройдуть дощі, у Дніпропетровській області до +34° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 серпня в Україні стовпчик термометра підніметься до +34°, місцями пройдуть дощі.

У більшості областей завтра без опадів / Sergey Zozula, panoramio

У Києві завтра невелика хмарність, вночі +14°, вдень +30°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.

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У Львові 30 серпня без опадів, вночі +10 градусів, удень +23°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку завтра малохмарно. Температура повітря вночі +12°, вдень +24°. Вітер західний та північно-західний, до 5.3 м/с.

У Вінниці у вівторок очікується гроза. Температура вночі +12°, вдень +29°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +19°, вдень +31°, вітер північний та північно-західний, слабкий.

В Україні завтра до +34° / УНІАН

У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі +17°, вдень +30°. Вітер південно-східний, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +18°, вдень +34°. Вітер західний, до 3,5 м/с.

У Сімферополі гроза. Температура вночі +17°, вдень +27°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +22°, вдень +32°. Вітер східний та північно-східний, до 6.8 м/с.

У Краматорську у вівторок малохмарно, температура вночі +18°, вдень +32°, вітер східний, легкий.

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У Сєвєродонецьку завтра очікується малохмарна погода. Температура вночі +18°, вдень +32°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

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