У Києві завтра до +30°, опадів синоптики не обіцяють

19:00, 29 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 30 серпня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +30°.

kiev-live.com
У Києві завтра без опадів / kiev-live.com

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +21°.

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Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:09, а зайде в 19:45.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня в Україні стовпчик термометра підніметься до +34°, місцями пройдуть дощі.

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