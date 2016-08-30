На заході та в центрі України сьогодні пройдуть дощі, у Дніпропетровській області до +34° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 серпня в Україні вдень до +34°, місцями пройдуть дощі.

У більшості областей сьогодні без опадів / УНІАН

У столиці сьогодні можливий дощ з грозою, вдень +30°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

Читайте також Завтра на заході та в центрі України пройдуть дощі, у Дніпропетровській області до +34° (карта)

У Львові 30 серпня дощ, температура повітря вдень +23°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +25°. Вітер північно-західний, до 5.5 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок пройде злива. Температура до +29°. Вітер мінливий, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +31°, вітер мінливий, до 6.1 м/с.

В Україні сьогодні до +34° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +30°, вітер східний та південно-східний, легкий.

У Сімферополі сьогодні гроза. Температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +34°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +33°. Вітер мінливий, до 7.6 м/с.

У Краматорську у вівторок ясно і безхмарно, вдень +32°. Вітер східний, легкий.

Читайте також Погода на тиждень: останні дні літа порадують українців теплою погодою, опади очікуються лише у вівторок

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +32°. Вітер східний та південно-східний, до 3,9 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.