На заході та в центрі України сьогодні пройдуть дощі, у Дніпропетровській області до +34° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 30 серпня в Україні вдень до +34°, місцями пройдуть дощі.
У столиці сьогодні можливий дощ з грозою, вдень +30°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.
Завтра на заході та в центрі України пройдуть дощі, у Дніпропетровській області до +34° (карта)
У Львові 30 серпня дощ, температура повітря вдень +23°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +25°. Вітер північно-західний, до 5.5 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок пройде злива. Температура до +29°. Вітер мінливий, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +31°, вітер мінливий, до 6.1 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +30°, вітер східний та південно-східний, легкий.
У Сімферополі сьогодні гроза. Температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.
У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +34°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +33°. Вітер мінливий, до 7.6 м/с.
У Краматорську у вівторок ясно і безхмарно, вдень +32°. Вітер східний, легкий.
Погода на тиждень: останні дні літа порадують українців теплою погодою, опади очікуються лише у вівторок
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +32°. Вітер східний та південно-східний, до 3,9 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +18°
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Дніпро+33°... +21°
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Донецьк+34°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+33°... +23°
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Івано-Франківськ+24°... +16°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+32°... +19°
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Луганськ+36°... +21°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+34°... +21°
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Одеса+33°... +20°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+25°... +17°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+29°... +17°
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Тернопіль+23°... +17°
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Харків+30°... +20°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+26°... +17°
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Черкаси+28°... +18°
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Чернігів+28°... +18°
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Чернівці+24°... +17°