У Києві сьогодні до +30°, ввечері можлива гроза

08:30, 30 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 30 серпня, у столиці повітря прогріється до +30°, ввечері можливий дощ з грозою.

tivasyk.info
У Києві сьогодні обіцяють опади / tivasyk.info

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +19°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

Водіїв на українських дорогах очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:09, а зайде в 19:45.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня в Україні вдень до +34°, місцями пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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