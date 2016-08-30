У Києві сьогодні до +30°, ввечері можлива гроза

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 30 серпня, у столиці повітря прогріється до +30°, ввечері можливий дощ з грозою.

У Києві сьогодні обіцяють опади / tivasyk.info

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +19°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:09, а зайде в 19:45.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня в Україні вдень до +34°, місцями пройдуть дощі.

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