В Японії вирує тайфун "Лайонрок"

На північ Японії у вівторок, 30 серпня, обрушився тайфун "Лайонрок", який приніс із собою проливні дощі і сильний вітер.

В Японії вирує черговий тайфун / japantimes.co.jp

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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За інформацією Метеорологічного агентства Японії, пориви вітру досягають 180 км/ч. До завтрашнього ранку в регіоні може випасти до 53 см опадів, місцевих жителів попереджають про можливість повеней і зсувів.

Через негоду аеропорти країни скасували понад 100 внутрішніх рейсів. Крім того, зупинено рух ряду швидкісних поїздів.

Очікується, що далі тайфун попрямує на північний схід Китаю.

Нагадаємо, в результаті повені, яка сталася в Індії 28 серпня, загинули 156 осіб.