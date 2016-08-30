У Київській області до кінця доби очікуються грози

10:37, 30 серпня 2016
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До кінця доби 30 серпня у Київській області очікується дощ з грозою.

фото УНИАН
У Київській області до кінця доби очікуються грози / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Водіїв на українських дорогах очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 серпня грози", - попереджають рятувальники.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 30 серпня, в Україні вдень до +34°, місцями пройдуть дощі.

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