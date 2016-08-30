У багатьох областях сьогодні очікуються грози та шквали 15-20 м/с.

В Україні оголосили штормове попередження на 30 серпня / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 серпня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у багатьох областях України очікується пожежна небезпека 5 класу.