Американське місто Колорадо-Спрінгс постраждало від повені та сильного граду (відео)

Про це повідомляє The Weather Channel.

Град засмітив водостоки, після чого в місті почалася повінь. Деякі водії опинилися у "водних пастках", їм знадобилася допомога рятувальників.

Згідно з повідомленням поліції, ряд доріг був перекритий.

Буря в Колорадо-Спрінгс тривала приблизно півтори години.

CSPD officers rescue a motorist stranded in a flooded intersection at Tiajuana & Wilamette Pl @csgazette pic.twitter.com/4XJPOJ99Ow

A look at flooding on Platte just east of Union. #COwx #11storms pic.twitter.com/98Nl0fhqMZ