Американське місто Колорадо-Спрінгс постраждало від повені та сильного граду (відео)
У понеділок, 29 серпня, на Колорадо-Спрінгс (США) обрушилася сильна злива з градом.
Про це повідомляє The Weather Channel.
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Град засмітив водостоки, після чого в місті почалася повінь. Деякі водії опинилися у "водних пастках", їм знадобилася допомога рятувальників.
Згідно з повідомленням поліції, ряд доріг був перекритий.
Буря в Колорадо-Спрінгс тривала приблизно півтори години.
CSPD officers rescue a motorist stranded in a flooded intersection at Tiajuana & Wilamette Pl @csgazette pic.twitter.com/4XJPOJ99Ow— Mark Reis (@markereis) August 29, 2016
A look at flooding on Platte just east of Union. #COwx #11storms pic.twitter.com/98Nl0fhqMZ— KKTV 11 News (@KKTV11News) August 29, 2016
Як повідомляв УНІАН, у неділю, 28 серпня, в американському штаті Міннесота пронісся торнадо.
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