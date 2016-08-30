Американське місто Колорадо-Спрінгс постраждало від повені та сильного граду (відео)

У понеділок, 29 серпня, на Колорадо-Спрінгс (США) обрушилася сильна злива з градом.

Колорадо-Спрінгс постраждав від повені і сильного граду / twitter.com @ZachThaxton

Про це повідомляє The Weather Channel.

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Град засмітив водостоки, після чого в місті почалася повінь. Деякі водії опинилися у "водних пастках", їм знадобилася допомога рятувальників.

Згідно з повідомленням поліції, ряд доріг був перекритий.

Буря в Колорадо-Спрінгс тривала приблизно півтори години.

CSPD officers rescue a motorist stranded in a flooded intersection at Tiajuana & Wilamette Pl @csgazette pic.twitter.com/4XJPOJ99Ow — Mark Reis (@markereis) August 29, 2016

A look at flooding on Platte just east of Union. #COwx #11storms pic.twitter.com/98Nl0fhqMZ — KKTV 11 News (@KKTV11News) August 29, 2016

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 28 серпня, в американському штаті Міннесота пронісся торнадо.