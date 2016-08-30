Американське місто Колорадо-Спрінгс постраждало від повені та сильного граду (відео)

12:20, 30 серпня 2016
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У понеділок, 29 серпня, на Колорадо-Спрінгс (США) обрушилася сильна злива з градом.

twitter.com @ZachThaxton
Колорадо-Спрінгс постраждав від повені і сильного граду / twitter.com @ZachThaxton

Про це повідомляє The Weather Channel.

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Град засмітив водостоки, після чого в місті почалася повінь. Деякі водії опинилися у "водних пастках", їм знадобилася допомога рятувальників.

Згідно з повідомленням поліції, ряд доріг був перекритий.

Буря в Колорадо-Спрінгс тривала приблизно півтори години.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 28 серпня, в американському штаті Міннесота пронісся торнадо.

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