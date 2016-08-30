На ключових дорогах України сьогодні пройдуть дощі, завтра очікується похолодання
У вівторок на дорогах України збережеться тепла погода, в багатьох регіонах пройдуть дощі. У середу очікується похолодання, на популярних маршрутах практично без опадів.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні в Київській області очікується дощ. Температура +31°... +34°. Завтра на цьому маршруті температура до +27°, без опадів.
На трасі Київ - Ужгород у вівторок пройдуть дощі, температура в дорозі +20° ... +30°. У середу без опадів, температура до +26°.
В Україні оголосили штормове попередження
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +33°, у Київській області гроза. Завтра на даному маршруті в Дніпропетровській і Донецькій областях пройде дощ, температура до +29°.
У напрямку Харкова сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі до +34°. 31 серпня на цьому маршруті у Харківській області очікується дощ, температура +20°... +22°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні пройдуть дощі, +26° ... +30°. За даним напрямком в середу без опадів, температура до +26°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +18°
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Дніпро+33°... +21°
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Донецьк+34°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+33°... +23°
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Івано-Франківськ+24°... +16°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+32°... +19°
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Луганськ+36°... +21°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+34°... +21°
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Одеса+33°... +20°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+25°... +17°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+29°... +17°
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Тернопіль+23°... +17°
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Харків+30°... +20°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+26°... +17°
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Черкаси+28°... +18°
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Чернігів+28°... +18°
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Чернівці+24°... +17°