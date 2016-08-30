На ключових дорогах України сьогодні пройдуть дощі, завтра очікується похолодання

13:00, 30 серпня 2016
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У вівторок на дорогах України збережеться тепла погода, в багатьох регіонах пройдуть дощі. У середу очікується похолодання, на популярних маршрутах практично без опадів.

УНИАН
На українських дорогах водіїв чекає дощова погода / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні в Київській області очікується дощ. Температура +31°... +34°. Завтра на цьому маршруті температура до +27°, без опадів.

На трасі Київ - Ужгород у вівторок пройдуть дощі, температура в дорозі +20° ... +30°. У середу без опадів, температура до +26°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +33°, у Київській області гроза. Завтра на даному маршруті в Дніпропетровській і Донецькій областях пройде дощ, температура до +29°.

У напрямку Харкова сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі до +34°. 31 серпня на цьому маршруті у Харківській області очікується дощ, температура +20°... +22°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні пройдуть дощі, +26° ... +30°. За даним напрямком в середу без опадів, температура до +26°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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