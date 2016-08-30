Два землетруси сталися недалеко від одного з найбільших вулканів Ісландії

Поряд з вулканом Катла в Ісландії у понеділок, 29 серпня, сталися два сильні землетруси магнітудами 4,6 і 4,5.

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Про це повідомляє CNBC.

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За даними Ісландської метеорологічної служби, ознак виверження немає, хоча підземні поштовхи в цій області були найсильнішими з кінця 1970-х років.

Катла не вивергався з 1918 року, але метеорологи вважають його одним з найбільш активних вулканів Ісландії. Більш того, невеликі землетруси для цього регіону не рідкість.

Зазначимо, вулкан Катла знаходиться в 145 км від столиці Ісландії Рейк'явіка.

Нагадаємо, відразу три вулкана в Індонезії почали вивергати попіл.