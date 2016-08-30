Повінь в Індії побила всі рекорди
Повінь, що сталася внаслідок розливу річки Ганг в Індії, побила рекорди за рівнем води.
Про це повідомляє Російська служба BBC.
У місті Патна рівень води досяг 50,52 м. Попередній рекорд, 50,27 м, був зафіксований у 1994 році.
Кількість жертв повені в Луїзіані зросла до 13
Ганг розливається щороку під час сезону дощів. Деякі експерти вважають, що причиною повеней є мул, який несуть річкові води. На їхню думку, іл руйнує береги і вода безперешкодно підтоплює прилеглі до річки населені пункти та сільськогосподарські угіддя.
У 2016 році в Індії через повені загинули сотні людей, тисячі залишилися без даху над головою.
Нагадаємо, 29 серпня на Колорадо-Спрінгс (США) обрушилася сильна злива з градом.
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