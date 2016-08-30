В Україні на завтра оголосили штормове попередження

16:18, 30 серпня 2016
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У середу, 31 серпня, у багатьох регіонах України очікуються дощі та сильний вітер.

REUTERS
REUTERS

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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За прогнозами Укргідрометцентру, 31 серпня в Харьківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях грози, місцями сильні дощі, пориви вітру та шквали 15-20м/с, подекуди град.

у Київській та Житомирській областях пориви вітру 15-18 м/с, вночі грози. У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вночі грози, подекуди град. У Чернігівській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, місцями град.

Нагадаємо, у вівторок, 30 серпня в багатьох областях України синоптики прогнозують грози та сильний вітер

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