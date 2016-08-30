В Україні на завтра оголосили штормове попередження
У середу, 31 серпня, у багатьох регіонах України очікуються дощі та сильний вітер.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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За прогнозами Укргідрометцентру, 31 серпня в Харьківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях грози, місцями сильні дощі, пориви вітру та шквали 15-20м/с, подекуди град.
у Київській та Житомирській областях пориви вітру 15-18 м/с, вночі грози. У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вночі грози, подекуди град. У Чернігівській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, місцями град.
Нагадаємо, у вівторок, 30 серпня в багатьох областях України синоптики прогнозують грози та сильний вітер.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +18°
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Дніпро+33°... +21°
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Донецьк+34°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+33°... +23°
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Івано-Франківськ+24°... +16°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+32°... +19°
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Луганськ+36°... +21°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+34°... +21°
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Одеса+33°... +20°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+25°... +17°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+29°... +17°
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Тернопіль+23°... +17°
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Харків+30°... +20°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+26°... +17°
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Черкаси+28°... +18°
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Чернігів+28°... +18°
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Чернівці+24°... +17°