В Україні на завтра оголосили штормове попередження

У середу, 31 серпня, у багатьох регіонах України очікуються дощі та сильний вітер.

REUTERS

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також Злива у Луцьку: затоплені вулиці, затори та повалені дерева (фото)

За прогнозами Укргідрометцентру, 31 серпня в Харьківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях грози, місцями сильні дощі, пориви вітру та шквали 15-20м/с, подекуди град.

у Київській та Житомирській областях пориви вітру 15-18 м/с, вночі грози. У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вночі грози, подекуди град. У Чернігівській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, місцями град.

Нагадаємо, у вівторок, 30 серпня в багатьох областях України синоптики прогнозують грози та сильний вітер.