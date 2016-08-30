Киян попереджають про сильний вітер 31 серпня

У середу, 31 серпня, у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

У Києві завтра очікується сильний вітер / Югополис

Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, 31 серпня у Києві вдень очікується мінлива хмарність без опадів з температурою 22-24°, вночі - короткочасні дощі із грозами з температурою 13-15°.

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За прогнозом Українського Гідрометцентру, пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

"Управління з питань надзвичайних ситуацій департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв з обережністю паркувати авто під деревами, рекламними конструкціями тощо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні оголосили штормове попередження на 31 серпня.