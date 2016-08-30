В останній день літа в Україні трохи похолодає, на сході пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 31 серпня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +28°, місцями пройдуть дощі.

В Україні завтра практично без опадів /Андрій Домаранський, panoramio.com

У Києві завтра мінлива хмарність, вночі +11°, вдень +22°. Вітер північний та північно-західний, до 6,2 м/с.

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У Львові 31 серпня без опадів, вночі +9°, вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, легкий.

У Луцьку завтра малохмарно. Температура повітря вночі +12°, вдень +24°. Вітер північний та північно-західний, до 3.1 м/с.

У Вінниці в середу невелика облачнность. Температура вночі +9°, вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +14°, вдень +27°, вітер північний, помірний.

В Україні завтра до +28° / УНІАН

У Харкові у середу дощ, температура вночі +12°, вдень +20°. Вітер північний та північно-західний, помірний.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують дощ. Температура вночі +13°, вдень +25°. Вітер північний і північно-східний, до 6.8 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +14°, вдень +27°. Вітер мінливий, помірний.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +21°, вдень +28°. Вітер північний і північно-східний, до 6.8 м/с.

У Краматорську у середу пройде дощ, температура вночі +18°, вдень +23°, вітер південний і південно-східний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку завтра очікуються опади. Температура вночі +19°, вдень +23°. Вітер мінливий, слабкий.

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