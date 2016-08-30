В останній день літа в Україні трохи похолодає, на сході пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 31 серпня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +28°, місцями пройдуть дощі.
У Києві завтра мінлива хмарність, вночі +11°, вдень +22°. Вітер північний та північно-західний, до 6,2 м/с.
На ключових дорогах України сьогодні пройдуть дощі, завтра очікується похолодання
У Львові 31 серпня без опадів, вночі +9°, вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, легкий.
У Луцьку завтра малохмарно. Температура повітря вночі +12°, вдень +24°. Вітер північний та північно-західний, до 3.1 м/с.
У Вінниці в середу невелика облачнность. Температура вночі +9°, вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +14°, вдень +27°, вітер північний, помірний.
У Харкові у середу дощ, температура вночі +12°, вдень +20°. Вітер північний та північно-західний, помірний.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують дощ. Температура вночі +13°, вдень +25°. Вітер північний і північно-східний, до 6.8 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +14°, вдень +27°. Вітер мінливий, помірний.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +21°, вдень +28°. Вітер північний і північно-східний, до 6.8 м/с.
У Краматорську у середу пройде дощ, температура вночі +18°, вдень +23°, вітер південний і південно-східний, слабкий.
В Україні оголосили штормове попередження на 31 серпня
У Сєвєродонецьку завтра очікуються опади. Температура вночі +19°, вдень +23°. Вітер мінливий, слабкий.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +18°
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Дніпро+33°... +21°
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Донецьк+34°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+33°... +23°
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Івано-Франківськ+24°... +16°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+32°... +19°
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Луганськ+36°... +21°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+34°... +21°
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Одеса+33°... +20°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+25°... +17°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+29°... +17°
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Тернопіль+23°... +17°
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Харків+30°... +20°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+26°... +17°
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Черкаси+28°... +18°
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Чернігів+28°... +18°
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Чернівці+24°... +17°