У Києві завтра без опадів, вдень температура підніметься до +22°

19:00, 30 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 31 серпня у столиці без опадів, температура повітря вдень +22°.

nastol.com.ua
У столиці завтра без опадів / nastol.com.ua

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +17°.

На ключових дорогах України сьогодні пройдуть дощі, завтра очікується похолодання

Вітер північний та північно-західний, до 6,2 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:11, а зайде о 19:43.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 31 серпня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +28°, місцями пройдуть дощі.

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