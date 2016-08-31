На сході України сьогодні пройдуть дощі, на півдні температура підніметься до +27° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 31 серпня в Україні вдень до +27°, місцями пройдуть дощі.

У більшості областей в останній день літа без опадів / ukraina.ucoz.com

У столиці без опадів, удень +22°. Вітер північний та північно-західний, до 6.1 м/с.

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У Львові 31 серпня невелика хмарність, температура повітря вдень +22°. Вітер північний та північно-західний, легкий.

У Луцьку сьогодні сонячно. Температура повітря вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, до 3.7 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у середу без опадів. Температура до +23°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +27°, вітер північний, до 8.2 м/с.

В Україні сьогодні до +27° / УНІАН

У Харкові дощ. Температура до +22°, вітер західний, помірний.

У Сімферополі сьогодні очікуються опади. Температура вдень +25°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.

У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +25°. Вітер мінливий, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура вдень +23°. Вітер мінливий, до 7.5 м/с.

У Краматорську в середу дощ, удень +21°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні пройде злива, температура вдень +20°. Вітер мінливий, до 4.9 м/с.

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