На сході України сьогодні пройдуть дощі, на півдні температура підніметься до +27° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 31 серпня в Україні вдень до +27°, місцями пройдуть дощі.
У столиці без опадів, удень +22°. Вітер північний та північно-західний, до 6.1 м/с.
На ключових дорогах України сьогодні пройдуть дощі, завтра очікується похолодання
У Львові 31 серпня невелика хмарність, температура повітря вдень +22°. Вітер північний та північно-західний, легкий.
У Луцьку сьогодні сонячно. Температура повітря вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, до 3.7 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у середу без опадів. Температура до +23°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +27°, вітер північний, до 8.2 м/с.
У Харкові дощ. Температура до +22°, вітер західний, помірний.
У Сімферополі сьогодні очікуються опади. Температура вдень +25°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.
У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +25°. Вітер мінливий, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура вдень +23°. Вітер мінливий, до 7.5 м/с.
У Краматорську в середу дощ, удень +21°. Вітер мінливий, слабкий.
В Україні на завтра оголосили штормове попередження
У Сєвєродонецьку сьогодні пройде злива, температура вдень +20°. Вітер мінливий, до 4.9 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +18°
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Дніпро+33°... +21°
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Донецьк+34°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+33°... +23°
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Івано-Франківськ+24°... +16°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+32°... +19°
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Луганськ+36°... +21°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+34°... +21°
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Одеса+33°... +20°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+25°... +17°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+29°... +17°
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Тернопіль+23°... +17°
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Харків+30°... +20°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+26°... +17°
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Черкаси+28°... +18°
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Чернігів+28°... +18°
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Чернівці+24°... +17°