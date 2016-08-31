У Києві сьогодні до +22°, опадів синоптики не обіцяють

08:30, 31 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 31 серпня у столиці повітря прогріється до +22°, опадів синоптики не обіцяють.

tov-tob.livejournal.com
У столиці без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +19°. Вітер північний та північно-західний, до 6.1 м/с.

На сході України сьогодні пройдуть дощі, на півдні температура підніметься до +27° (карта)

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:11, а зайде о 19:43.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 31 серпня, в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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