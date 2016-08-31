В Японії через тайфун "Лайонрок" у будинку престарілих загинули 9 пенсіонерів
Через тайфун "Лайонрок", який обрушився на Японію, у будинку престарілих загинули 9 пенсіонерів.
Про це повідомляє The Asahi Shimbun.
Дев'ять осіб були знайдені мертвими у будинку для літніх людей в місті Іваїдзуми (префектура Івате), який виявився затопленим через розлив річок.
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Пізніше в цій префектурі повідомили ще про двох загиблих. У Хоккайдо одна людина вважається зниклою без вісті.
Поліція також повідомила, що в місті Кудзі загинула літня жінка, яку завалило уламками одного із зруйнованих у результаті тайфуну будинків.
У багатьох містах через повені люди залишилися відрізаними від зовнішнього світу.
Нагадаємо, раніше через тайфун "Лайонрок" в аеропортах Японії скасували понад 100 внутрішніх рейсів. Крім того, було зупинено рух ряду швидкісних поїздів.
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