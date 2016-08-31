Москву "розбомбив" потужний град (фото, відео)

10:26, 31 серпня 2016
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У вівторок, 30 серпня, Московську область РФ накрило сильним дощем з градом.

twitter.com @AnnLipwig
Москву накрило градом / twitter.com @AnnLipwig

Про це повідомляє ТАСС.

Інформація про град, що випав у Москві, а також у деяких містах Підмосков'я і в областях Центральної Росії, надходила від користувачів соцмереж.

На Сумщині випав град розміром з куряче яйце (фото)

Зокрема, очевидці викладали відео і фотографії великих градин, що випали в Новій Москві - розмір деяких крижинок порівнянний з розміром середнього курячого яйця.

А ось в Підмосков'ї були зафіксовані градини завбільшки з великий горох і вишню.

Повідомлялося про сильний град і в Калузькій області.

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