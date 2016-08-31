Три регіони Словенії виявилися затопленими через потужні зливи.

У Словенії злива затопила три регіони / twitter.com @Delo

Про це повідомляє ТСН.

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Через зсуви ґрунту завалило частину залізниці й це порушило графік потягів. Стихія сильно пошкодила кілька сотень сільських будинків. Місцеві мешканці не тільки залишилися просто неба, а й втратили весь незібраний урожай.

Синоптики тим часом попереджають, що з австрійського кордону на Словенію насувається снігова заметіль.

Нагадаємо, повінь, що сталася внаслідок розливу річки Ганг в Індії, побила рекорди за рівнем води.