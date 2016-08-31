На популярних українських маршрутах збережеться прохолодна погода, у середу на сході пройдуть дощі

13:00, 31 серпня 2016
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Сьогодні і завтра на дорогах України збережеться прохолодна погода, у східних областях синоптики обіцяють дощі.

loginincorrect.livejournal.com
На українських трасах переважно без опадів / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +20°... +27°. Завтра на цьому маршруті температура до +27°, сонячно.

На трасі Київ - Ужгород у середу малохмарно, температура в дорозі +19° ... +25°. У четвер без опадів, температура до +27°.

На сході України сьогодні пройдуть дощі, на півдні температура підніметься до +27° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +26°, у Дніпропетровській і Донецькій областях пройде дощ. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +25°.

У напрямку Харкова сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі до +23°. 1 вересня на цьому маршруті невелика хмарність, температура +21°... +24°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +20° ... +25°. За даним напрямком у четвер сонячно, температура до +27°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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