На популярних українських маршрутах збережеться прохолодна погода, у середу на сході пройдуть дощі
Сьогодні і завтра на дорогах України збережеться прохолодна погода, у східних областях синоптики обіцяють дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +20°... +27°. Завтра на цьому маршруті температура до +27°, сонячно.
На трасі Київ - Ужгород у середу малохмарно, температура в дорозі +19° ... +25°. У четвер без опадів, температура до +27°.
На сході України сьогодні пройдуть дощі, на півдні температура підніметься до +27° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +26°, у Дніпропетровській і Донецькій областях пройде дощ. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +25°.
У напрямку Харкова сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі до +23°. 1 вересня на цьому маршруті невелика хмарність, температура +21°... +24°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +20° ... +25°. За даним напрямком у четвер сонячно, температура до +27°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +18°
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Дніпро+33°... +21°
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Донецьк+34°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+33°... +23°
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Івано-Франківськ+24°... +16°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+32°... +19°
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Луганськ+36°... +21°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+34°... +21°
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Одеса+33°... +20°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+25°... +17°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+29°... +17°
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Тернопіль+23°... +17°
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Харків+30°... +20°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+26°... +17°
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Черкаси+28°... +18°
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Чернігів+28°... +18°
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Чернівці+24°... +17°