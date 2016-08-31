Через лісову пожежу в Каліфорнії евакуювали 700 осіб

13:42, 31 серпня 2016
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У каліфорнійському окрузі Ріверсайд (США) 30 серпня розпочалася лісова пожежа, рятувальники евакуювали 700 осіб.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

На заході Канади вирує лісова пожежа (відео)

Пожежа почалася приблизно о 12:30 за місцевим часом і за п'ять годин охопила 700 га рослинності. Місцева влада видала указ про обов'язкову евакуацію, близько 700 людей змушені були покинути свої будинки.

Постраждалих немає, але вогонь знищив одне невеличке приміщення.

Наразі з вогнем борються 320 пожежників.

Нагадаємо, через лісові пожеж в Індонезії в Сінгапурі підвищився рівень забруднення повітря.

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