Через лісову пожежу в Каліфорнії евакуювали 700 осіб

У каліфорнійському окрузі Ріверсайд (США) 30 серпня розпочалася лісова пожежа, рятувальники евакуювали 700 осіб.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

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Пожежа почалася приблизно о 12:30 за місцевим часом і за п'ять годин охопила 700 га рослинності. Місцева влада видала указ про обов'язкову евакуацію, близько 700 людей змушені були покинути свої будинки.

Постраждалих немає, але вогонь знищив одне невеличке приміщення.

Наразі з вогнем борються 320 пожежників.

Нагадаємо, через лісові пожеж в Індонезії в Сінгапурі підвищився рівень забруднення повітря.