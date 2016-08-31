У результаті повені в Нігерії загинули не менше 12 осіб

У нігерійському штаті Баучі в результаті повені, викликаної дощами, загинули щонайменше 12 осіб.

Reuters

Про це повідомляє Premium Times.

Серед 12 загиблих було четверо дітей, які вийшли гуляти на вулицю під час проливного дощу.

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На даний момент місцева влада оцінює ступінь руйнувань в регіоні. Глави постраждалих сіл просять уряд штату побудувати центр надання медичної допомоги постраждалим під час надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, на початку серпня в нігерійському місті Мару понад 800 осіб залишилися без даху над головою в результаті повені. Тоді стихія зруйнувала 52 будинки.