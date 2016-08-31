У центрі та на заході України до 5 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека
Впродовж 31 серпня - 5 вересня у західних та центральних областях України утримається надзвичайна пожежна небезпека.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Через лісову пожежу в Каліфорнії евакуювали 700 осіб
"За прогнозами Укргідрометцентру, впродовж 31 серпня - 5 вересня у Житомирській, Дніпропетровській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській, місцями у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Вінницькій, Кіровоградській та Полтавській областях утримається надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
У Київській області (крім району Фастова) впродовж 31 серпня - 5 вересня очікується висока (4 класу) пожежна небезпека. У Києві ж 2-5 вересня переважатиме пожежна небезпека 4 класу.
Нагадаємо, на популярних українських маршрутах збережеться прохолодна погода, у середу на сході пройдуть дощі.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +18°
-
Дніпро+33°... +21°
-
Донецьк+34°... +22°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запоріжжя+33°... +23°
-
Івано-Франківськ+24°... +16°
-
Київ+26°... +18°
-
Кіровоград+32°... +19°
-
Луганськ+36°... +21°
-
Луцьк+26°... +17°
-
Львів+23°... +16°
-
Миколаїв+34°... +21°
-
Одеса+33°... +20°
-
Полтава+29°... +19°
-
Рівне+25°... +17°
-
Сімферополь+35°... +18°
-
Суми+29°... +17°
-
Тернопіль+23°... +17°
-
Харків+30°... +20°
-
Херсон+34°... +21°
-
Хмельницький+26°... +17°
-
Черкаси+28°... +18°
-
Чернігів+28°... +18°
-
Чернівці+24°... +17°