У центрі та на заході України до 5 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека

Впродовж 31 серпня - 5 вересня у західних та центральних областях України утримається надзвичайна пожежна небезпека.

У центрі та на заході України очікується надзвичайна пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, впродовж 31 серпня - 5 вересня у Житомирській, Дніпропетровській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській, місцями у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Вінницькій, Кіровоградській та Полтавській областях утримається надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

У Київській області (крім району Фастова) впродовж 31 серпня - 5 вересня очікується висока (4 класу) пожежна небезпека. У Києві ж 2-5 вересня переважатиме пожежна небезпека 4 класу.

Нагадаємо, на популярних українських маршрутах збережеться прохолодна погода, у середу на сході пройдуть дощі.