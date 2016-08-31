Перший день осені порадує жителів України сонячною погодою, опадів не очікується (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 1 вересня в Україні стовпчик термометра підніметься до +27°, без опадів.
У Києві завтра мінлива хмарність, вночі +13°, вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, до 2.5 м/с.
На популярних українських маршрутах збережеться прохолодна погода, у середу на сході пройдуть дощі
У Львові 1 вересня без опадів, вночі +10 градусів, удень +25°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку завтра сонячно. Температура повітря вночі +11°, вдень +25°. Вітер мінливий, до 1.8 м/с.
У Вінниці у четвер очікується ясна погода. Температура вночі +11°, вдень +24°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +14°, вдень +27°, вітер мінливий, слабкий.
У Харкові у четвер малохмарно, температура вночі +12°, вдень +22°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +11°, вдень +26°. Вітер північний, до 5.0 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +12°, вдень +24°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +18°, вдень +24°. Вітер північний, до 6.5 м/с.
У Краматорську в четвер малохмарно, температура вночі +14°, вдень +23°, вітер північний, слабкий.
Киян попереджають про сильний вітер 31 серпня
У Сєвєродонецьку завтра ясна погода. Температура вночі +17°, вдень +23°. Вітер північний, помірний.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +18°
-
Дніпро+33°... +21°
-
Донецьк+34°... +22°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запоріжжя+33°... +23°
-
Івано-Франківськ+24°... +16°
-
Київ+26°... +18°
-
Кіровоград+32°... +19°
-
Луганськ+36°... +21°
-
Луцьк+26°... +17°
-
Львів+23°... +16°
-
Миколаїв+34°... +21°
-
Одеса+33°... +20°
-
Полтава+29°... +19°
-
Рівне+25°... +17°
-
Сімферополь+35°... +18°
-
Суми+29°... +17°
-
Тернопіль+23°... +17°
-
Харків+30°... +20°
-
Херсон+34°... +21°
-
Хмельницький+26°... +17°
-
Черкаси+28°... +18°
-
Чернігів+28°... +18°
-
Чернівці+24°... +17°