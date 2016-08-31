Перший день осені порадує жителів України сонячною погодою, опадів не очікується (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 вересня в Україні стовпчик термометра підніметься до +27°, без опадів.

В Україні завтра без опадів / pets4homes.co.uk

У Києві завтра мінлива хмарність, вночі +13°, вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, до 2.5 м/с.

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У Львові 1 вересня без опадів, вночі +10 градусів, удень +25°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку завтра сонячно. Температура повітря вночі +11°, вдень +25°. Вітер мінливий, до 1.8 м/с.

У Вінниці у четвер очікується ясна погода. Температура вночі +11°, вдень +24°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +14°, вдень +27°, вітер мінливий, слабкий.

В Україні завтра до +27° / УНІАН

У Харкові у четвер малохмарно, температура вночі +12°, вдень +22°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +11°, вдень +26°. Вітер північний, до 5.0 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +12°, вдень +24°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +18°, вдень +24°. Вітер північний, до 6.5 м/с.

У Краматорську в четвер малохмарно, температура вночі +14°, вдень +23°, вітер північний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку завтра ясна погода. Температура вночі +17°, вдень +23°. Вітер північний, помірний.

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