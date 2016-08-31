У Києві 1 вересня без опадів, температура вдень до +23°

19:00, 31 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 1 вересня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +23°.

gloss.ua
У Києві завтра без опадів / gloss.ua

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +17°.

На популярних українських маршрутах збережеться прохолодна погода, у середу на сході пройдуть дощі

Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:12, а зайде о 19:41.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня в Україні стовпчик термометра підніметься до +27°, без опадів.

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