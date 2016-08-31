У центрі Італії зафіксовані нові підземні поштовхи
У районі Перуджі (Італія) були зафіксовані нові підземні поштовхи магнітудою 3,8.
Про це повідомляє Російська служба BBC.
Нові поштовхи викликали паніку у населення Перуджі. Люди ще не прийшли в себе після трагічних подій тижневої давності, коли в результаті землетрусу загинули майже 300 осіб.
Два землетруси сталися недалеко від одного з найбільших вулканів Ісландії
Як повідомила Національна сейсмічна мережа Італії, з 24 серпня в країні зафіксовано близько 3 тисяч поштовхів різної потужності, 12 з них магнітудою від 4 до 5.
Нагадаємо, вранці 24 серпня підземний поштовх магнітудою 6,1 був зареєстрований у районі міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія.
Через годину після першого поштовху стався повторний землетрус магнітудою 5,5 бала.
У результаті землетрусу було завдано серйозної шкоди місту Аматріче.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +18°
-
Дніпро+33°... +21°
-
Донецьк+34°... +22°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запоріжжя+33°... +23°
-
Івано-Франківськ+24°... +16°
-
Київ+26°... +18°
-
Кіровоград+32°... +19°
-
Луганськ+36°... +21°
-
Луцьк+26°... +17°
-
Львів+23°... +16°
-
Миколаїв+34°... +21°
-
Одеса+33°... +20°
-
Полтава+29°... +19°
-
Рівне+25°... +17°
-
Сімферополь+35°... +18°
-
Суми+29°... +17°
-
Тернопіль+23°... +17°
-
Харків+30°... +20°
-
Херсон+34°... +21°
-
Хмельницький+26°... +17°
-
Черкаси+28°... +18°
-
Чернігів+28°... +18°
-
Чернівці+24°... +17°
Віргінія, США
+ 31 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +31 °
Вологість: 75 %
Тиск: 757 мм
Вітер: 4.4 м/с
Ймовірність опадів: 36 %
Схід: 05:46
Захід 20:39
Фаза місяця:
Стрічка новин