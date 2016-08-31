У центрі Італії зафіксовані нові підземні поштовхи

16:31, 31 серпня 2016
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У районі Перуджі (Італія) були зафіксовані нові підземні поштовхи магнітудою 3,8.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє Російська служба BBC.

Нові поштовхи викликали паніку у населення Перуджі. Люди ще не прийшли в себе після трагічних подій тижневої давності, коли в результаті землетрусу загинули майже 300 осіб.

Два землетруси сталися недалеко від одного з найбільших вулканів Ісландії

Як повідомила Національна сейсмічна мережа Італії, з 24 серпня в країні зафіксовано близько 3 тисяч поштовхів різної потужності, 12 з них магнітудою від 4 до 5.

Нагадаємо, вранці 24 серпня підземний поштовх магнітудою 6,1 був зареєстрований у районі міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія.

Через годину після першого поштовху стався повторний землетрус магнітудою 5,5 бала.

У результаті землетрусу було завдано серйозної шкоди місту Аматріче.

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