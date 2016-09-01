У перший осінній день в Україні очікується сонячна погода, опадів синоптики не обіцяють (карта)

08:11, 1 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 1 вересня в Україні вдень до +27°, без опадів.

Sergey Zozula, panoramio
Сьогодні в Україні без опадів / Sergey Zozula, panoramio

У столиці без опадів, удень +23°. Вітер мінливий, до 2.6 м/с.

На популярних українських маршрутах збережеться прохолодна погода, у середу на сході пройдуть дощі

У Львові 1 вересня сонячно, температура повітря вдень +25°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні ясно. Температура повітря вдень +24°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер без опадів. Температура +24°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +27°, вітер мінливий, до 5.1 м/с.

УНИАН
В Україні сьогодні до +27° / УНІАН

У Харкові малохмарно. Температура до +22°, вітер західний, помірний.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +25°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.

У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +26°. Вітер північний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +26°. Вітер північний, до 5.9 м/с.

У Краматорську у четвер без опадів, удень +22°. Вітер північний, слабкий.

У центрі та на заході України до 5 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека

У Сєвєродонецьку сьогодні ясно, температура вдень +22°. Вітер північний та північно-західний, до 5.1 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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