У перший осінній день в Україні очікується сонячна погода, опадів синоптики не обіцяють (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 1 вересня в Україні вдень до +27°, без опадів.
У столиці без опадів, удень +23°. Вітер мінливий, до 2.6 м/с.
На популярних українських маршрутах збережеться прохолодна погода, у середу на сході пройдуть дощі
У Львові 1 вересня сонячно, температура повітря вдень +25°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні ясно. Температура повітря вдень +24°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер без опадів. Температура +24°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +27°, вітер мінливий, до 5.1 м/с.
У Харкові малохмарно. Температура до +22°, вітер західний, помірний.
У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +25°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.
У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +26°. Вітер північний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +26°. Вітер північний, до 5.9 м/с.
У Краматорську у четвер без опадів, удень +22°. Вітер північний, слабкий.
У центрі та на заході України до 5 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека
У Сєвєродонецьку сьогодні ясно, температура вдень +22°. Вітер північний та північно-західний, до 5.1 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +18°
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Дніпро+33°... +21°
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Донецьк+34°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+33°... +23°
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Івано-Франківськ+24°... +16°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+32°... +19°
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Луганськ+36°... +21°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+34°... +21°
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Одеса+33°... +20°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+25°... +17°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+29°... +17°
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Тернопіль+23°... +17°
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Харків+30°... +20°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+26°... +17°
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Черкаси+28°... +18°
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Чернігів+28°... +18°
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Чернівці+24°... +17°