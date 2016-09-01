У Києві сьогодні вдень до +23°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 1 вересня, у столиці повітря прогріється до +23°, опадів синоптики не обіцяють.

Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +19°. Вітер мінливий, до 2.6 м/с.

Читайте також У центрі та на заході України до 5 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:11, а зайде о 19:43.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня в Україні вдень до +27°, без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.