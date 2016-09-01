У Примор'ї через тайфун "Лайонрок" випала тримісячна норма опадів (фото, відео)

09:31, 1 вересня 2016
1120
0

У Приморському краї (РФ) в результаті тайфуну "Лайонрок" випала тримісячна норма опадів.

newsvl.ru
У Примор'ї випала тримісячна норма опадів / newsvl.ru

Про це повідомляє прес-служба адміністрації краю.

У трьох районах проводиться евакуація людей у найближчі села і пункти тимчасового перебування.

Через тафун "Міндуль" в Японії постраждали майже 30 осіб

Через сильний дощ у 13 муніципалітетах Примор'я 31 серпня був введений режим надзвичайної ситуації. Найбільше від тайфуну постраждали Дальнєгорській, Уссурійський міські округи, Кавалеровський, Анучинський, Дальнєреченський, Лазовський, Михайлівський, Ольгинський, Тернейський, Хасанський, Чугуївський, Шкотовський, Яковлевський райони.

У деяких населених пунктах перервано автомобільне сполучення у зв'язку з підтопленням доріг і обвалом дорожнього грунту. 

У трьох районах проводиться евакуація людей у найближчі села і пункти тимчасового перебування.

Також в 65 школах Примор'я перенесли початок навчального року на 5 вересня.

newsvl.ru
У деяких районах проводиться евакуація / newsvl.ru
newsvl.ru
У 65 школах перенесли початок навчального року / newsvl.ru

Нагадаємо, через тайфун "Лайонрок" в Японії в будинку престарілих загинули 9 пенсіонерів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +26° У Києві завтра без опадів, температура до +26°
"Димова завіса": у Британії сталася велика пожежа, евакуювали десятки будинків (фоторепортаж) "Димова завіса": у Британії сталася велика пожежа, евакуювали десятки будинків (фоторепортаж)
На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет
Частину Канади засипало снігом (фото, відео) Частину Канади засипало снігом (фото, відео)
На півдні та в центрі України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека На півдні та в центрі України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека
В Києві сьогодні сонячно, температура до +26° В Києві сьогодні сонячно, температура до +26°
В Україні сьогодні місцями дощі, на сході до +36° В Україні сьогодні місцями дощі, на сході до +36°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
75 %
757 мм
4.4 м/с
36 %
Стрічка новин