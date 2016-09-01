У Примор'ї через тайфун "Лайонрок" випала тримісячна норма опадів (фото, відео)
У Приморському краї (РФ) в результаті тайфуну "Лайонрок" випала тримісячна норма опадів.
Про це повідомляє прес-служба адміністрації краю.
У трьох районах проводиться евакуація людей у найближчі села і пункти тимчасового перебування.
Через тафун "Міндуль" в Японії постраждали майже 30 осіб
Через сильний дощ у 13 муніципалітетах Примор'я 31 серпня був введений режим надзвичайної ситуації. Найбільше від тайфуну постраждали Дальнєгорській, Уссурійський міські округи, Кавалеровський, Анучинський, Дальнєреченський, Лазовський, Михайлівський, Ольгинський, Тернейський, Хасанський, Чугуївський, Шкотовський, Яковлевський райони.
У деяких населених пунктах перервано автомобільне сполучення у зв'язку з підтопленням доріг і обвалом дорожнього грунту.
У трьох районах проводиться евакуація людей у найближчі села і пункти тимчасового перебування.
Також в 65 школах Примор'я перенесли початок навчального року на 5 вересня.
Нагадаємо, через тайфун "Лайонрок" в Японії в будинку престарілих загинули 9 пенсіонерів.
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