У Примор'ї через тайфун "Лайонрок" випала тримісячна норма опадів (фото, відео)

У Приморському краї (РФ) в результаті тайфуну "Лайонрок" випала тримісячна норма опадів.

У Примор'ї випала тримісячна норма опадів / newsvl.ru

Про це повідомляє прес-служба адміністрації краю.

У трьох районах проводиться евакуація людей у найближчі села і пункти тимчасового перебування.

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Через сильний дощ у 13 муніципалітетах Примор'я 31 серпня був введений режим надзвичайної ситуації. Найбільше від тайфуну постраждали Дальнєгорській, Уссурійський міські округи, Кавалеровський, Анучинський, Дальнєреченський, Лазовський, Михайлівський, Ольгинський, Тернейський, Хасанський, Чугуївський, Шкотовський, Яковлевський райони.

У деяких населених пунктах перервано автомобільне сполучення у зв'язку з підтопленням доріг і обвалом дорожнього грунту.

У трьох районах проводиться евакуація людей у найближчі села і пункти тимчасового перебування.

Також в 65 школах Примор'я перенесли початок навчального року на 5 вересня.

У деяких районах проводиться евакуація / newsvl.ru

У 65 школах перенесли початок навчального року / newsvl.ru

Нагадаємо, через тайфун "Лайонрок" в Японії в будинку престарілих загинули 9 пенсіонерів.