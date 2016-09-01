Тропічний шторм "Ерміне" наближається до Флориди

У Мексиканській затоці сформувався тропічний шторм "Ерміне", який наближається до американського штату Флорида.

Reuters

Про це повідомляє Reuters.

За прогнозами, шторм досягне Флориди у другій половині дня в четвер, у штаті може випасти до 50 см опадів.

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Тут ввели надзвичайний стан, у багатьох школах скасовані заняття.

За оцінками фахівців, швидкість вітру в епіцентрі атмосферного явища в даний час досягає 95 км на годину.

Через шторм американські нафтові і газові компанії призупинили роботу на бурових установках у Мексиканській затоці.

Нагадаємо, у Приморському краї (РФ) в результаті тайфуну "Лайонрок" випала тримісячна норма опадів.