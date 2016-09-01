Тропічний шторм "Ерміне" наближається до Флориди

10:35, 1 вересня 2016
1193
0

У Мексиканській затоці сформувався тропічний шторм "Ерміне", який наближається до американського штату Флорида.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Reuters.

За прогнозами, шторм досягне Флориди у другій половині дня в четвер, у штаті може випасти до 50 см опадів.

Через тафун "Міндуль" в Японії постраждали майже 30 осіб

Тут ввели надзвичайний стан, у багатьох школах скасовані заняття.

За оцінками фахівців, швидкість вітру в епіцентрі атмосферного явища в даний час досягає 95 км на годину.

Через шторм американські нафтові і газові компанії призупинили роботу на бурових установках у Мексиканській затоці.

Нагадаємо, у Приморському краї (РФ) в результаті тайфуну "Лайонрок" випала тримісячна норма опадів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптик дав прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33° Синоптик дав прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33°
У Києві завтра без опадів, температура до +26° У Києві завтра без опадів, температура до +26°
Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході до +36° (відеопрогноз) Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході до +36° (відеопрогноз)
На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра (фото) На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра (фото)
Шторм у Греції: в країні оголосили "червоне попередження" через екстремальну негоду Шторм у Греції: в країні оголосили "червоне попередження" через екстремальну негоду
На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет
На півдні та в центрі України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека На півдні та в центрі України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
75 %
757 мм
4.4 м/с
36 %
Стрічка новин