Виверження вулкана Попокатепетль у Мексиці викликало землетрус магнітудою 3 бали.

У Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль / Zeb Blais, snowbrains.com

Про це повідомляє UPI з посиланням на Національний центр по запобіганню стихійних лих Мексики.

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Землетрус стався вночі 30 серпня, епіцентр підземних поштовхів знаходився в південно-східній частині вулкана.

Повідомляється, що під час виверження вулкана відбулося 366 землетрусів.

Вулкан Попокатепетль знаходиться приблизно в 69 км на південний схід від столиці країни Мехіко. У березні цього року Національний центр по запобіганню стихійних лих підвищив рівень екологічної тривоги в регіоні до другого рівня з трьох, тому мешканці прилеглих будинків повинні бути готові до евакуації.

Нагадаємо, поруч з вулканом Катла в Ісландії в понеділок, 29 серпня, відбулося два сильних землетруси магнітудами 4,6 і 4,5.