Сьогодні на Землі можна спостерігати рідкісне кільцеве сонячне затемнення

12:15, 1 вересня 2016
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У четвер, 1 вересня, у Центральній Африці, у країнах Індійського і Атлантичного океанів можна буде спостерігати рідкісне кільцеве сонячне затемнення.

apod.nasa.gov, Colleen Pinski
Сьогодні на Землі можна спостерігати рідкісне сонячне затемнення / apod.nasa.gov, Colleen Pinski

Про це повідомляє National Geographic.

Кільцеподібне затемнення відбувається, коли в момент затемнення Місяць знаходиться на більшій відстані від Землі, ніж під час повного затемнення, і конус тіні проходить над земною поверхнею, не досягаючи її.

Жителі Південно-Східної Азії спостерігали повне сонячне затемнення (фото, відео)

Візуально під час такого затемнення Місяць проходить по диску Сонця, але виявляється меншим за нього в діаметрі, і не може приховати його повністю

Вчені кажуть, що найкраще затемнення буде видно на півдні Танзанії (Австралія) - там спостерігати за явищем можна буде протягом 3 хвилин та 6 секунд.

На жаль, на території України кільцеве затемнення видно не буде.

Нагадаємо, космічний апарат NASA Dscovr зняв повне сонячне затемнення з точки Лагранжа системи Земля-Сонце (об'єкти, що знаходяться в ній, однаково притягаються до обох космічних тіл).

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