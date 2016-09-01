На популярних маршрутах України в четвер і п'ятницю буде тепло і без опадів
У четвер і п'ятницю на українських дорогах опадів не очікується, найтепліше буде на трасах заходу і півдня - до +28°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +23°... +27°. Завтра на цьому маршруті температура до +28°, очікується невелика хмарність.
На трасі Київ - Ужгород у четвер сонячно, температура в дорозі +23° ... +27°. У п'ятницю без опадів, температура до +27°.
У перший осінній день в Україні очікується сонячна погода, опадів синоптики не обіцяють (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +25°, очікується ясна погода. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +26°.
У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +23°. 2 вересня на цьому маршруті невелика хмарність, без опадів, температура +22°... +26°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні сонячно, +23° ... +27°. За даним напрямком в п'ятницю невелика хмарність, температура до +28°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +18°
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Дніпро+33°... +21°
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Донецьк+34°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+33°... +23°
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Івано-Франківськ+24°... +16°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+32°... +19°
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Луганськ+36°... +21°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+34°... +21°
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Одеса+33°... +20°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+25°... +17°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+29°... +17°
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Тернопіль+23°... +17°
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Харків+30°... +20°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+26°... +17°
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Черкаси+28°... +18°
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Чернігів+28°... +18°
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Чернівці+24°... +17°