На популярних маршрутах України в четвер і п'ятницю буде тепло і без опадів

У четвер і п'ятницю на українських дорогах опадів не очікується, найтепліше буде на трасах заходу і півдня - до +28°.

На популярних маршрутах України в четвер і п'ятницю без опадів / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +23°... +27°. Завтра на цьому маршруті температура до +28°, очікується невелика хмарність.

На трасі Київ - Ужгород у четвер сонячно, температура в дорозі +23° ... +27°. У п'ятницю без опадів, температура до +27°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +25°, очікується ясна погода. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +26°.

У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +23°. 2 вересня на цьому маршруті невелика хмарність, без опадів, температура +22°... +26°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні сонячно, +23° ... +27°. За даним напрямком в п'ятницю невелика хмарність, температура до +28°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.