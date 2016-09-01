Злива затопила вулиці Батумі
В Автономній республіці Аджарія (Грузія) шторм і злива створили проблеми місцевим жителям і туристам.
Про це повідомляє "Новини-Грузія".
Шторм, який розпочався 31 серпня, досягає чотирьох-п'яти балів, тому купатися в морі не рекомендується.
У Словенії злива затопила три регіони
"Шторм збережеться до вечора і почне стихати тільки вранці 2 вересня, але і завтра море все ще буде неспокійним", - повідомили в Національному агентстві навколишнього середовища Грузії.
Через сильну зливу затопило декілька вулиць в Батумі, де міські служби вже почали відкачування води.
У селищі Чаква поруч з Батумі вранці вийшла з берегів місцева річка Чаквис Цкалі і затопила центральну трасу в напрямку Батумі. Також затоплено шість будинків місцевих жителів.
Нагадаємо, у Приморському краї (РФ) в результаті тайфуну "Лайонрок" випала тримісячна норма опадів.
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