В Автономній республіці Аджарія (Грузія) шторм і злива створили проблеми місцевим жителям і туристам.

Злива затопила вулиці Батумі / Новини-Грузія, Георгій Зоидзе

Про це повідомляє "Новини-Грузія".

Шторм, який розпочався 31 серпня, досягає чотирьох-п'яти балів, тому купатися в морі не рекомендується.

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"Шторм збережеться до вечора і почне стихати тільки вранці 2 вересня, але і завтра море все ще буде неспокійним", - повідомили в Національному агентстві навколишнього середовища Грузії.

Через сильну зливу затопило декілька вулиць в Батумі, де міські служби вже почали відкачування води.

У селищі Чаква поруч з Батумі вранці вийшла з берегів місцева річка Чаквис Цкалі і затопила центральну трасу в напрямку Батумі. Також затоплено шість будинків місцевих жителів.

Нагадаємо, у Приморському краї (РФ) в результаті тайфуну "Лайонрок" випала тримісячна норма опадів.