У Болгарії вирує масштабна лісова пожежа
У Болгарії спалахнула лісова пожежа площею 10 тисяч га.
Про це повідомляє Novinite.
Вогонь вирує в сосновому лісі, який знаходиться менш ніж в 100 метрах від останніх будинків села Болгарська поляна. Місцевих жителів евакуювали.
Дим від лісових пожеж в Індонезії накрив Сінгапур
У регіоні оголошено надзвичайний стан, ділянки дороги Тополовград - Болгарська поляна і Главан - Голяма Звєзда закриті для руху транспорту.
Повідомляється, що на даний момент за підозрою в підпалі затримано трьох людей.
Це вже третя пожежа в цій області Болгарії. Дві попередніх сталися на території області Стара Загора, їх вдалося загасити.
Нагадаємо, у каліфорнійському окрузі Ріверсайд (США) 30 серпня почалася лісова пожежа, рятувальники евакуювали 700 осіб.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +18°
-
Дніпро+33°... +21°
-
Донецьк+34°... +22°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запоріжжя+33°... +23°
-
Івано-Франківськ+24°... +16°
-
Київ+26°... +18°
-
Кіровоград+32°... +19°
-
Луганськ+36°... +21°
-
Луцьк+26°... +17°
-
Львів+23°... +16°
-
Миколаїв+34°... +21°
-
Одеса+33°... +20°
-
Полтава+29°... +19°
-
Рівне+25°... +17°
-
Сімферополь+35°... +18°
-
Суми+29°... +17°
-
Тернопіль+23°... +17°
-
Харків+30°... +20°
-
Херсон+34°... +21°
-
Хмельницький+26°... +17°
-
Черкаси+28°... +18°
-
Чернігів+28°... +18°
-
Чернівці+24°... +17°
Віргінія, США
+ 31 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +31 °
Вологість: 75 %
Тиск: 757 мм
Вітер: 4.4 м/с
Ймовірність опадів: 36 %
Схід: 05:46
Захід 20:39
Фаза місяця:
Стрічка новин