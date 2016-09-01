У Болгарії вирує масштабна лісова пожежа

16:00, 1 вересня 2016
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У Болгарії спалахнула лісова пожежа площею 10 тисяч га.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Novinite.

Вогонь вирує в сосновому лісі, який знаходиться менш ніж в 100 метрах від останніх будинків села Болгарська поляна. Місцевих жителів евакуювали.

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У регіоні оголошено надзвичайний стан, ділянки дороги Тополовград - Болгарська поляна і Главан - Голяма Звєзда закриті для руху транспорту.

Повідомляється, що на даний момент за підозрою в підпалі затримано трьох людей.

Це вже третя пожежа в цій області Болгарії. Дві попередніх сталися на території області Стара Загора, їх вдалося загасити.

Нагадаємо, у каліфорнійському окрузі Ріверсайд (США) 30 серпня почалася лісова пожежа, рятувальники евакуювали 700 осіб.

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