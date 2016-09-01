В Україні завтра без опадів, на заході температура підніметься до +28° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 2 вересня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +28°, без опадів.

В Україні завтра без опадів / flickr.com Tony Morugin

У Києві завтра мінлива хмарність, вночі +14°, вдень +25°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

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У Львові 2 вересня без опадів, вночі +10°, удень +26°. Вітер західний та північно-західний, легкий.

У Луцьку завтра малохмарно. Температура повітря вночі +12°, вдень +26°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

У Вінниці в п'ятницю очікується невелика хмарність. Температура вночі +12°, вдень +27°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +13°, вдень +27°, вітер мінливий, слабкий.

В Україні завтра до +28° / УНІАН

У Харкові у п'ятницю похмуро, температура вночі +13°, вдень +22°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +12°, вдень +26°. Вітер мінливий, до 2.6 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +12°, вдень +26°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +15°, вдень +25°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.

У Краматорську у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура вночі +11°, вдень +23°, вітер північний та північно-західний, легкий.

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У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +11°, вдень +24°. Вітер північно-західний, слабкий.

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