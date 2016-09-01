В Україні завтра без опадів, на заході температура підніметься до +28° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 2 вересня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +28°, без опадів.
У Києві завтра мінлива хмарність, вночі +14°, вдень +25°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.
На популярних маршрутах України в четвер і п'ятницю буде тепло і без опадів
У Львові 2 вересня без опадів, вночі +10°, удень +26°. Вітер західний та північно-західний, легкий.
У Луцьку завтра малохмарно. Температура повітря вночі +12°, вдень +26°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.
У Вінниці в п'ятницю очікується невелика хмарність. Температура вночі +12°, вдень +27°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +13°, вдень +27°, вітер мінливий, слабкий.
У Харкові у п'ятницю похмуро, температура вночі +13°, вдень +22°. Вітер мінливий, легкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +12°, вдень +26°. Вітер мінливий, до 2.6 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +12°, вдень +26°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +15°, вдень +25°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.
У Краматорську у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура вночі +11°, вдень +23°, вітер північний та північно-західний, легкий.
У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +11°, вдень +24°. Вітер північно-західний, слабкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +18°
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Дніпро+33°... +21°
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Донецьк+34°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+33°... +23°
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Івано-Франківськ+24°... +16°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+32°... +19°
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Луганськ+36°... +21°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+34°... +21°
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Одеса+33°... +20°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+25°... +17°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+29°... +17°
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Тернопіль+23°... +17°
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Харків+30°... +20°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+26°... +17°
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Черкаси+28°... +18°
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Чернігів+28°... +18°
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Чернівці+24°... +17°