У столиці завтра вдень до +25°, опадів не очікується

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 вересня в Києві без опадів, температура повітря вдень +25°.

У Києві завтра тепло і без опадів / nastol.com.ua

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +19°.

Читайте також На популярних маршрутах України в четвер і п'ятницю буде тепло і без опадів

Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:14, а зайде о 19:39.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 2 вересня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +28°, без опадів.