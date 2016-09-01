У столиці завтра вдень до +25°, опадів не очікується

19:00, 1 вересня 2016
986
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 вересня в Києві без опадів, температура повітря вдень +25°.

nastol.com.ua
У Києві завтра тепло і без опадів / nastol.com.ua

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +19°.

На популярних маршрутах України в четвер і п'ятницю буде тепло і без опадів

Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:14, а зайде о 19:39.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 2 вересня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +28°, без опадів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптик дав прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33° Синоптик дав прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33°
У Києві завтра без опадів, температура до +26° У Києві завтра без опадів, температура до +26°
В Україні оголошено штормове попередження В Україні оголошено штормове попередження
Синоптики попередили про сильні дощі, град та грози в Україні Синоптики попередили про сильні дощі, град та грози в Україні
В Києві сьогодні сонячно, температура до +26° В Києві сьогодні сонячно, температура до +26°
В Україні сьогодні місцями дощі, на сході до +36° В Україні сьогодні місцями дощі, на сході до +36°
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
75 %
757 мм
4.4 м/с
36 %
Стрічка новин