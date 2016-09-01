Нову Зеландію сколихнув землетрус магнітудою понад 7 балів

У п'ятницю, 2 вересня за місцевим часом, Нову Зеландію сколихнула ціла серія підземних поштовхів.

Нову Зеландію сколихнув землетрус / Geonet

Як свідчать дані ресурсу Geonet, після 4:00 2 вересня за місцевим часом країну струсонула серія підземних поштовхів. Магнітуда більшості з них була невисокою, але зареєстровані також два серйозних поштовхи – 5,7 і 7,1 бала.

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Епіцентр землетрусу залягав на глибині 55 кілометрів і знаходився в океані в 130 кілометрах на північний схід від Ті Арароа.

The tsunami warning has been lifted for the Upper south Island. Warning remains in place for East Coast of North Island #eqnz — MCDEM (@NZcivildefence) September 1, 2016

Місцева влада попередила жителів про ризик цунамі і попросила триматися подалі від берега.