Сьогодні в Україні без опадів, у центральних областях до +28° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 2 вересня, в Україні вдень до +28°, без опадів.
У столиці без опадів, удень +25°. Вітер мінливий, до 2.6 м/с.
На популярних маршрутах України в четвер і п'ятницю буде тепло і без опадів
У Львові 2 вересня буде невелика хмарність, температура повітря вдень +25°. Вітер західний та північно-західний, легкий.
У Луцьку сьогодні ясно. Температура повітря вдень +26°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура +27°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +27°, вітер мінливий, до 3,9 м/с.
У Харкові похмуро. Температура до +22°, вітер північно-західний, легкий.
У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +25°. Вітер східний та південно-східний, до 4.8 м/с.
У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +26°. Вітер змінний, легкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +25°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.
У Краматорську у п'ятницю без опадів, удень +22°. Вітер північний та північно-західний, легкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, температура вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, до 4.6 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +18°
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Дніпро+33°... +21°
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Донецьк+34°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+33°... +23°
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Івано-Франківськ+24°... +16°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+32°... +19°
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Луганськ+36°... +21°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+34°... +21°
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Одеса+33°... +20°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+25°... +17°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+29°... +17°
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Тернопіль+23°... +17°
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Харків+30°... +20°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+26°... +17°
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Черкаси+28°... +18°
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Чернігів+28°... +18°
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Чернівці+24°... +17°