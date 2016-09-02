Сьогодні в Україні без опадів, у центральних областях до +28° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 2 вересня, в Україні вдень до +28°, без опадів.

Сьогодні в Україні без опадів / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

У столиці без опадів, удень +25°. Вітер мінливий, до 2.6 м/с.

Читайте також На популярних маршрутах України в четвер і п'ятницю буде тепло і без опадів

У Львові 2 вересня буде невелика хмарність, температура повітря вдень +25°. Вітер західний та північно-західний, легкий.

У Луцьку сьогодні ясно. Температура повітря вдень +26°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура +27°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +27°, вітер мінливий, до 3,9 м/с.

В Україні сьогодні до +28° / УНІАН

У Харкові похмуро. Температура до +22°, вітер північно-західний, легкий.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +25°. Вітер східний та південно-східний, до 4.8 м/с.

У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +26°. Вітер змінний, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +25°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, удень +22°. Вітер північний та північно-західний, легкий.

Читайте також Злива затопила вулиці Батумі

У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, температура вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, до 4.6 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.