У Києві сьогодні без опадів, вдень повітря прогріється до +25°

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 вересня в столиці повітря прогріється до +25°, опадів синоптики не обіцяють.

Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +19°. Вітер північний та північно-західний, до 6.1 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:14, а зайде о 19:39.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 2 вересня, в Україні вдень до +28°, без опадів.

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