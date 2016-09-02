У Києві сьогодні без опадів, вдень повітря прогріється до +25°

08:30, 2 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 2 вересня в столиці повітря прогріється до +25°, опадів синоптики не обіцяють.

holy-mozart.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +19°. Вітер північний та північно-західний, до 6.1 м/с.

На популярних маршрутах України в четвер і п'ятницю буде тепло і без опадів

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:14, а зайде о 19:39.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 2 вересня, в Україні вдень до +28°, без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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