Шторм "Ерміна" досяг сили урагану (відео)

Про це повідомляє The Weather Channel.

У Флориді через сильний вітер і дощ повалені дерева та лінії електропередач, в одному тільки Таллахассі 70 тис. користувачів залишилися без електрики.

Рятувальники просять місцевих жителів не залишати свої будинки і уважно стежити за інформацією про ураган. Очікується, що "Ерміна" може обрушити до 51 см опадів у деяких регіонах штату.

На даний момент в 75% округів штату Флорида введено надзвичайний стан, крім того, жителів чотирьох округов евакуювали.

Через повені багато автодоріг опинилися під водою.

Як повідомляє Reuters, після обвалення на Флориду ураган ослабне і переміститься в Джорджію, Північну Кароліну, Південну Кароліну, Вірджинію і Нью-Джерсі.

