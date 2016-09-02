Шторм "Ерміна" досяг сили урагану (відео)
Шторм "Ерміна", який сформувався в Мексиканській затоці, досяг сили урагану і загрожує кільком американським штатам.
Про це повідомляє The Weather Channel.
У Флориді через сильний вітер і дощ повалені дерева та лінії електропередач, в одному тільки Таллахассі 70 тис. користувачів залишилися без електрики.
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Рятувальники просять місцевих жителів не залишати свої будинки і уважно стежити за інформацією про ураган. Очікується, що "Ерміна" може обрушити до 51 см опадів у деяких регіонах штату.
На даний момент в 75% округів штату Флорида введено надзвичайний стан, крім того, жителів чотирьох округов евакуювали.
Через повені багато автодоріг опинилися під водою.
Як повідомляє Reuters, після обвалення на Флориду ураган ослабне і переміститься в Джорджію, Північну Кароліну, Південну Кароліну, Вірджинію і Нью-Джерсі.
RIGHT NOW in Cedar Key. @WFLA. pic.twitter.com/OCUQMfqL5I— Ryan Hughes (@WFLARyan) September 1, 2016
Нагадаємо, у Приморському краї (РФ) в результаті тайфуну "Лайонрок" випала тримісячна норма опадів.
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