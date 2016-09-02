Шторм "Ерміна" досяг сили урагану (відео)

09:34, 2 вересня 2016
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Шторм "Ерміна", який сформувався в Мексиканській затоці, досяг сили урагану і загрожує кільком американським штатам.

Zack Wittman, weather.com
Шторм "Ерміна" досяг сили урагану / Zack Wittman, weather.com

Про це повідомляє The Weather Channel.

У Флориді через сильний вітер і дощ повалені дерева та лінії електропередач, в одному тільки Таллахассі 70 тис. користувачів залишилися без електрики.

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Рятувальники просять місцевих жителів не залишати свої будинки і уважно стежити за інформацією про ураган. Очікується, що "Ерміна" може обрушити до 51 см опадів у деяких регіонах штату.

На даний момент в 75% округів штату Флорида введено надзвичайний стан, крім того, жителів чотирьох округов евакуювали.

Через повені багато автодоріг опинилися під водою.

Як повідомляє Reuters, після обвалення на Флориду ураган ослабне і переміститься в Джорджію, Північну Кароліну, Південну Кароліну, Вірджинію і Нью-Джерсі.

Нагадаємо, у Приморському краї (РФ) в результаті тайфуну "Лайонрок" випала тримісячна норма опадів.

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