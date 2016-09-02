Вулкан Ключевський на Камчатці (РФ) викинув попел з кратера на висоту до 5 км над рівнем моря.

Вулкан Ключевський викинув попіл на 5 км / volkstat.ru

Про це повідомляє ТАСС.

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"Вранці 2 вересня на вулкані Ключевський зафіксовані попільні викиди. Висота склала до 5 км над рівнем моря. З урахуванням напрямку вітру пеплова хмара поширилася на 51 кілометр в південно-західному напрямку від вулкана в глибину півострова. На шляху поширення пеплового шлейфу населені пункти відсутні", - йдеться в повідомленні.

Випадання попелу в населених пунктах зафіксовано не було. Зараз туристичним організаціям рекомендовано не організовувати поїздки в район вулкана.

Нагадаємо, виверження вулкана Попокатепетль у Мексиці викликало землетрус магнітудою 3 бали.